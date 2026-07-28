Модель Ирины Шейк и звезду НБА всё чаще видят вместе на фоне слухов об их романе

28 июля 2026, 23:07

Модель Ирину Шейк снова заметили с баскетболистом Дэвином Букером

Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Ирина Шейк вновь оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа. Папарацци заметили 40-летнюю супермодель вместе с 29-летним баскетболистом НБА Дэвином Букером во время отдыха за городом. Об этом сообщает People.