Модель Ирины Шейк и звезду НБА всё чаще видят вместе на фоне слухов об их романе
Ирина Шейк вновь оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа. Папарацци заметили 40-летнюю супермодель вместе с 29-летним баскетболистом НБА Дэвином Букером во время отдыха за городом. Об этом сообщает People.
Это уже не первая совместная встреча пары. Ранее Шейк и Букера видели вместе в ночном клубе, а затем — во время прогулки. Всё это лишь усилило слухи об их отношениях.
Знаменитости познакомились около месяца назад благодаря общим друзьям. Источник издания утверждает, что Ирина и Дэвин проводят всё больше времени вместе и испытывают взаимную симпатию.
Официально ни модель, ни спортсмен пока не комментировали слухи о своём романе.
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