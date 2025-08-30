Александра Цекало возмутило обращение экс-жены в суд с требованием алиментов

30 августа 2025, 14:15

Александр Цекало раскритиковал инициативу бывшей жены подать на алименты

Александр Цекало (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бывшая супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, подала в суд заявление о взыскании алиментов на содержание их общих детей — 17-летней Александры и 13-летнего Михаила.