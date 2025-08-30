Александра Цекало возмутило обращение экс-жены в суд с требованием алиментов
Бывшая супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, подала в суд заявление о взыскании алиментов на содержание их общих детей — 17-летней Александры и 13-летнего Михаила.
Однако иск был отклонён, предположительно из-за того, что заявление было направлено не в ту судебную инстанцию.
После этой истории Цекало высказал свою позицию. Он отметил, что не имеет задолженностей по алиментам и всегда выполнял обязательства перед детьми.
Он также выразил недоумение тем, что бывшая жена, гражданка Украины, вернулась в Москву специально для подачи документов, которые в итоге не были приняты судом.
По словам Цекало, дом на Рублёвке, который он оставил детям, был продан без его ведома. Он также рассказал, что в начале СВО дети были увезены из Москвы, оказались в нестабильных условиях, скитались между Европой и Украиной, и какое-то время он даже не знал, где они находятся. Это, по его словам, стало серьёзным потрясением для детей.
