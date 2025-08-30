«Искали нюдсы»: Ида Галич рассказала о заказном взломе её соцсети
Ида Галич заявила о заказном взломе её блога
Российская блогерша Ида Галич заявила, что её аккаунт в одной из социальных сетей был взломан неизвестными лицами. По её словам, инцидент произошёл около недели назад и был сделан «на заказ». Об этом девушка заявила в своём блоге.
Известно, что со взломанной страницы злоумышленники размещали ссылки на мошеннические ресурсы, а также пытались найти в переписке компрометирующие материалы.
«Конкретно в моём случае это выглядит как чей-то заказ. Денег срубить уже не получится. Никто не поверит. Искали что-то в переписках, типа нюдсов. Не нашли. Решили продать. Кто-то решил покошмарить молодую мамочку» — заявила Ида.Несмотря на то, что злоумышленникам не удалось найти желаемые материалы и собрать деньги с подписчиков, аккаунт был предложен к продаже. Блогер сообщила, что не стала вступать в переговоры с покупателями и никак не отреагировала на эту ситуацию. На данный момент она не может восстановить контроль над страницей.