«Искали нюдсы»: Ида Галич рассказала о заказном взломе её соцсети

30 августа 2025, 13:17

Ида Галич заявила о заказном взломе её блога

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Российская блогерша Ида Галич заявила, что её аккаунт в одной из социальных сетей был взломан неизвестными лицами. По её словам, инцидент произошёл около недели назад и был сделан «на заказ». Об этом девушка заявила в своём блоге.





Известно, что со взломанной страницы злоумышленники размещали ссылки на мошеннические ресурсы, а также пытались найти в переписке компрометирующие материалы.

«Конкретно в моём случае это выглядит как чей-то заказ. Денег срубить уже не получится. Никто не поверит. Искали что-то в переписках, типа нюдсов. Не нашли. Решили продать. Кто-то решил покошмарить молодую мамочку» — заявила Ида.