30 августа 2025, 12:17

Украинская певица Таисия Повалий публично заявила о выборе в пользу России

Таисия Повалий (Фото: Instagram* @tpovaliyofficial)

Украинская певица, удостоенная звания народной артистки, Таисия Повалий сделала заявление о своей связи с Россией. Слова артистки приводит Пятый канал.





Выступление Повалий состоялось на юбилейном концерте Успенской, посвященном 55-летию её творческой деятельности. В рамках мероприятия певицы совместно исполнили композицию «Берега».



Сообщается, что Таисия упомянула о первом совместном исполнении этой песни на своём юбилейном концерте в Кремлёвском дворце. По словам артистки, эта композиция имеет для них особое значение, так как затрагивает тему судьбы и жизненных перемен.

«Очень приятно, что мы нашли свою Родину, мы вернулись к нашей матери, потому что мы родились в советское время. И в этот сейчас сложный период в мире мы находимся с Россией, с нашей дорогой Родиной», — заявила певица.