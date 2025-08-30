Марина Анисина отмечает юбилей на Мальдивах в компании Никиты Джигурды

30 августа 2025, 13:15

Никита Джигурда устроил супруге романтический отдых в честь 50-летия

Марина Анисина и Никита Джигурда (Фото: Instagram* / @marinanisina)

Никита Джигурда организовал для Марины Анисиной романтическое путешествие на её день рождения. Свой 50-летний юбилей олимпийская чемпионка проводит в одном из отелей на Мальдивах.





Несмотря на то что летние месяцы считаются низким сезоном на островах из-за муссонов, сопровождающихся дождями и пасмурной погодой, 64-летний артист решил именно там устроить праздник для своей жены.



Джигурда сумел уговорить Марину отправиться в отпуск, и теперь они наслаждаются видом на океан из номера с панорамными окнами.





«Маринка, иди — смотри, радуга! Лепота! А ты не хотела на Мальдивы», — эмоционально заявил Джигурда.