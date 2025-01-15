Александра Захарова сообщила об увольнении из театра вслед за Дмитрием Певцовым

Александра Захарова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Из театра «Ленком Марка Захарова» уходят сразу два известных и знаковых актёра. Вчера о прекращении сотрудничества с театром сообщил Дмитрий Певцов, прослуживший там 33 года. Сегодня о своём уходе объявила Александра Захарова, дочь великого режиссёра, чьё имя носит театр.
Певцов сказал, что больше не будет участвовать в постановках «Ленкома» после того, как увидел, что из фойе театра убрали его фотографию.
В последний раз Певцов вышел на сцену в роли Николая Резанова в спектакле «"Юнона" и "Авось"» 24 ноября 2024 года. В театре заявили, что в фойе висят только портреты действующих актёров труппы, а Певцов забрал свою трудовую книжку ещё в 2021 году, когда стал депутатом Государственной думы. Вероятно, сыграли свою роль и негативные высказывания актёра, который говорил, что сейчас это совсем другой театр, что от него ничего не осталось, кроме названия.
Актриса Александра Захарова сегодня также заявила о своём уходе, сославшись на сообщение дирекции. Её конфликт с нынешним руководителем «Ленкома» длится уже несколько лет, то затухая, то разгораясь вновь. Захарова прослужила в театре 42 года. Она сказала, что её сняли с роли в «Вишнёвом саде», не разрешали выходить на сцену.
Портрет её продолжает висеть на стене фойе театра, а Марк Варшавер заявил, что Захарову никто не увольнял, трудовые отношения продолжаются.
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«Наконец после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность, что театр в моих услугах более не нуждается», — написал актер в своем канале.
В последний раз Певцов вышел на сцену в роли Николая Резанова в спектакле «"Юнона" и "Авось"» 24 ноября 2024 года. В театре заявили, что в фойе висят только портреты действующих актёров труппы, а Певцов забрал свою трудовую книжку ещё в 2021 году, когда стал депутатом Государственной думы. Вероятно, сыграли свою роль и негативные высказывания актёра, который говорил, что сейчас это совсем другой театр, что от него ничего не осталось, кроме названия.
Актриса Александра Захарова сегодня также заявила о своём уходе, сославшись на сообщение дирекции. Её конфликт с нынешним руководителем «Ленкома» длится уже несколько лет, то затухая, то разгораясь вновь. Захарова прослужила в театре 42 года. Она сказала, что её сняли с роли в «Вишнёвом саде», не разрешали выходить на сцену.
«А вчера сообщили, что — всё», — утверждает актриса.
Портрет её продолжает висеть на стене фойе театра, а Марк Варшавер заявил, что Захарову никто не увольнял, трудовые отношения продолжаются.
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