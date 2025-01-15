Александра Захарова сообщила об увольнении из театра вслед за Дмитрием Певцовым

Из театра «Ленком Марка Захарова» уходят сразу два известных и знаковых актёра. Вчера о прекращении сотрудничества с театром сообщил Дмитрий Певцов, прослуживший там 33 года. Сегодня о своём уходе объявила Александра Захарова, дочь великого режиссёра, чьё имя носит театр.