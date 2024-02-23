Директор «Ленкома» Марк Варшавер выписался из больницы

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Директора театра «Ленком» Марка Варшавера выписали из больницы. Теперь заслуженному деятелю искусств России предстоит амбулаторная реабилитация.
Напомним, знаменитому актёру, режиссёру и администратору стало плохо 16 февраля. Он был экстренно госпитализирован в московскую клинику с двусторонней пневмонией. До этого Варшавер пытался лечиться сам, но его состояние только ухудшалось. Теперь здоровью режиссёра ничто не угрожает.
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