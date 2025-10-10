«Меня не могли ввести в наркоз»: Юлия Меньшова призналась, что сделала аборт

10 октября 2025, 10:42

Юлия Меньшова рассказала о сделанном в молодости аборте

Юлия Меньшова (Фото: Telegram @JuliaMenshovaJulia)

Телеведущая Юлия Меньшова впервые сообщила о том, что в молодости прервала беременность. Она объяснила это решение тем, что в тот момент не могла растить второго ребёнка. Актриса выступила с таким заявлением в эфире YouTube-канала Metametrica.





По словам Меньшовой, она узнала о новой беременности вскоре после рождения первого ребёнка. Телеведущая чувствовала, что не готова к этому ни физически, ни морально, и поэтому обратилась в клинику. Врачи пытались отговорить её от этого шага, но она настояла на своём.

«Это такое мучительное решение. Вы не можете представить себе, что переживает женщина, когда идёт на эту процедуру... Меня не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика», — рассказала Юлия.

