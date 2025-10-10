Раскрыта сумма пенсии Аллы Пугачёвой
Ежемесячные пенсионные выплаты певицы Аллы Пугачёвой составляют минимум 67 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Kp.ru.
Согласно информации, 15 лет назад пенсия Пугачёвой составляла 15 тысяч рублей. На сегодняшний день базовая часть её пособия по старости достигает 25 тысяч 850 рублей.
Следует отметить, что пенсионеры Москвы, которые имеют звание народного или заслуженного артиста России, получают дополнительную выплату в 41 тысячу 995 рублей. Таким образом, общая сумма пенсии Аллы Пугачёвой складывается из этих двух частей.
Адвокат Сергей Романов подтвердил, что смена страны проживания не лишает права на получение пенсии. Он уточнил, что выплаты прекращают только в двух случаях: если исчезают основания для их назначения или в случае смерти пенсионера.
