Раскрыта сумма пенсии Аллы Пугачёвой

10 октября 2025, 10:07

Пенсия Аллы Пугачёвой составляет 67 тысяч рублей

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Ежемесячные пенсионные выплаты певицы Аллы Пугачёвой составляют минимум 67 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Kp.ru.