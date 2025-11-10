«Нас разводили не раз»: Анна Азарова опровергла слухи о проблемах в браке

10 ноября 2025, 22:32

Актриса Анна Азарова рассказала, как дети реагируют на слухи о разводе родителей

Анна Азарова (Фото: Instagram* / @azarova_real)

Актриса Анна Азарова прокомментировала слухи о проблемах в личной жизни и подчеркнула, что её семья по-прежнему крепка.





В беседе с WomanHit звезда уверенно заявила, что разговоры о разводе — выдумка, не имеющая отношения к реальности.



По словам артистки, подобные сплетни появляются регулярно, однако супруги относятся к ним с юмором и не принимают близко к сердцу. Гораздо сложнее оказалось то, что с ложными новостями столкнулись их дети.





«Нас разводили не раз… Но на самом деле — нет, мы никогда не расходились. Вообще никогда. Правда, эти слухи коснулись детей, когда они подросли и стали читать статьи в интернете. Они спрашивали: "Почему так пишут?"», — поделилась Азарова.