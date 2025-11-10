«Защитила женщин»: Бардо объяснила, зачем предложила миллион за доказательства пластики

10 ноября 2025, 22:05

Актриса Наталья Бардо рассказала, почему решила ответить хейтерам деньгами

Наталья Бардо (Фото: Instagram* / @bardonata)

Актриса Наталья Бардо рассказала, почему предложила миллион рублей тому, кто докажет, что она делала пластику груди.





В интервью порталу «Страсти» артистка объяснила, что её поступок был не столько попыткой опровергнуть слухи, сколько реакцией на необоснованные обвинения и общественное давление на женщин.



По словам Натальи, она устала от сплетен о своей внешности и решила ответить критикам нестандартным способом.





«Тут был, скорее, такой момент, из серии "давайте миллион, раз вы такие смелые". Это разговор о том, что очень легко сидеть на диване и человека осуждать, а вот заработать миллион, чтобы доказать свою позицию, никто не захотел. Таким образом я внутренне для себя защитила женщин», — отметила актриса.