«Защитила женщин»: Бардо объяснила, зачем предложила миллион за доказательства пластики

Актриса Наталья Бардо рассказала, почему решила ответить хейтерам деньгами
Наталья Бардо (Фото: Instagram* / @bardonata)

Актриса Наталья Бардо рассказала, почему предложила миллион рублей тому, кто докажет, что она делала пластику груди.



В интервью порталу «Страсти» артистка объяснила, что её поступок был не столько попыткой опровергнуть слухи, сколько реакцией на необоснованные обвинения и общественное давление на женщин.

По словам Натальи, она устала от сплетен о своей внешности и решила ответить критикам нестандартным способом.

«Тут был, скорее, такой момент, из серии "давайте миллион, раз вы такие смелые". Это разговор о том, что очень легко сидеть на диване и человека осуждать, а вот заработать миллион, чтобы доказать свою позицию, никто не захотел. Таким образом я внутренне для себя защитила женщин», — отметила актриса.
Бардо подчеркнула, что уважает выбор каждой женщины — делать ли пластику или оставаться естественной, — но считает недопустимым любое давление и хейт по поводу внешности.

Софья Метелева

