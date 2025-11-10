«Защитила женщин»: Бардо объяснила, зачем предложила миллион за доказательства пластики
Актриса Наталья Бардо рассказала, почему решила ответить хейтерам деньгами
Актриса Наталья Бардо рассказала, почему предложила миллион рублей тому, кто докажет, что она делала пластику груди.
В интервью порталу «Страсти» артистка объяснила, что её поступок был не столько попыткой опровергнуть слухи, сколько реакцией на необоснованные обвинения и общественное давление на женщин.
По словам Натальи, она устала от сплетен о своей внешности и решила ответить критикам нестандартным способом.
«Тут был, скорее, такой момент, из серии "давайте миллион, раз вы такие смелые". Это разговор о том, что очень легко сидеть на диване и человека осуждать, а вот заработать миллион, чтобы доказать свою позицию, никто не захотел. Таким образом я внутренне для себя защитила женщин», — отметила актриса.Бардо подчеркнула, что уважает выбор каждой женщины — делать ли пластику или оставаться естественной, — но считает недопустимым любое давление и хейт по поводу внешности.