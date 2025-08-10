Александру Трусову с сыном выписали из роддома
Четыре дня назад Александра Трусова впервые стала мамой. Сегодня, 10 августа, фигуристка вместе с сыном выписалась из роддома. Об этом она сообщила в своем блоге.
На данный момент Александра не делится подробностями о своем сыне, но, вероятно, в ближайшее время они с мужем объявят имя ребенка. А пока молодая мама предложила своим подписчикам угадать, как назвали малыша.
Ранее пара сообщала, что имя было выбрано заранее, когда они узнали пол ребенка. Трусова также отметила, что беременность и роды были более сложными, чем она ожидала.
Информация о том, что олимпийская чемпионка ждёт ребёнка, стала известна в январе этого года. Тогда спортсменка внезапно перестала выполнять сложные элементы в своих выступлениях и пропустила несколько запланированных шоу.
