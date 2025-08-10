Александру Трусову с сыном выписали из роддома

10 августа 2025, 15:46

Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Четыре дня назад Александра Трусова впервые стала мамой. Сегодня, 10 августа, фигуристка вместе с сыном выписалась из роддома. Об этом она сообщила в своем блоге.