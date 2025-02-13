Алексей Чадов лишился 75 млн рублей: подробности об обмане актёра

Алексей Чадов (фото: Telegram @AlexChadoff)
Бывший партнёр по бизнесу Алексея Чадова, продюсер Максим Боев, обманул актёра на 75 миллионов рублей во время работы над патриотическим фильмом. Об этом сообщила юрист артиста Анна Фролова.
В 2021 году Чадов написал сценарий к фильму «За ВДВ». К работе над картиной актёр привлёк Боева, который предложил Алексею заключить партнёрское соглашение в качестве индивидуального предпринимателя с компанией его жены Ирины. Партнёры решили, что средства, вырученные с проката, будут перечисляться в фирму супруги Боева, а Чадов работает по партнёрскому договору с продюсером и кинокомпанией. Чистую же прибыль планировалось разделить пополам, отметила Фролова в беседе с NEWS.ru.
По официальным данным, патриотический фильм собрал в прокате 297 миллионов рублей. При этом компания Боевой не выполнила условия партнёрского договора и ничего не выплатила от чистой прибыли продаж. В момент, когда деньги должны были быть перечислены Алексею, от компании поступил иск в суд о расторжении договора с ним.
Также кинокомпания совместно с Боевым ополчились против Чадова и утверждают, что фильм вышел в прокат под названием «За Палыча», а в сценарии артиста указано «За ВДВ»поэтому это якобы две разные картины, и, соответственно, партнёрский договор недействителен.
Судебное заседание состоится 6 марта. Чадов предоставил все имеющиеся у него доказательства своей правоты.
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По официальным данным, патриотический фильм собрал в прокате 297 миллионов рублей. При этом компания Боевой не выполнила условия партнёрского договора и ничего не выплатила от чистой прибыли продаж. В момент, когда деньги должны были быть перечислены Алексею, от компании поступил иск в суд о расторжении договора с ним.
Также кинокомпания совместно с Боевым ополчились против Чадова и утверждают, что фильм вышел в прокат под названием «За Палыча», а в сценарии артиста указано «За ВДВ»поэтому это якобы две разные картины, и, соответственно, партнёрский договор недействителен.
Судебное заседание состоится 6 марта. Чадов предоставил все имеющиеся у него доказательства своей правоты.
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Анастасия Чинкова