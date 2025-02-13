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Алексей Чадов лишился 75 млн рублей: подробности об обмане актёра

Алексей Чадов (фото: Telegram @AlexChadoff)

Алексей Чадов (фото: Telegram @AlexChadoff)

Бывший партнёр по бизнесу Алексея Чадова, продюсер Максим Боев, обманул актёра на 75 миллионов рублей во время работы над патриотическим фильмом. Об этом сообщила юрист артиста Анна Фролова.
В 2021 году Чадов написал сценарий к фильму «За ВДВ». К работе над картиной актёр привлёк Боева, который предложил Алексею заключить партнёрское соглашение в качестве индивидуального предпринимателя с компанией его жены Ирины. Партнёры решили, что средства, вырученные с проката, будут перечисляться в фирму супруги Боева, а Чадов работает по партнёрскому договору с продюсером и кинокомпанией. Чистую же прибыль планировалось разделить пополам, отметила Фролова в беседе с NEWS.ru.

По официальным данным, патриотический фильм собрал в прокате 297 миллионов рублей. При этом компания Боевой не выполнила условия партнёрского договора и ничего не выплатила от чистой прибыли продаж. В момент, когда деньги должны были быть перечислены Алексею, от компании поступил иск в суд о расторжении договора с ним.



Также кинокомпания совместно с Боевым ополчились против Чадова и утверждают, что фильм вышел в прокат под названием «За Палыча», а в сценарии артиста указано «За ВДВ»поэтому это якобы две разные картины, и, соответственно, партнёрский договор недействителен.

Судебное заседание состоится 6 марта. Чадов предоставил все имеющиеся у него доказательства своей правоты.

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Юра Борисов и Анна Шевчук тайно поженились в 2014 году
Свадьба актёров Юры Борисова и Анны Шевчук прошла тайно
13 февраля 2025, 18:40

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поклонники актера Юры Борисова с нетерпением ждут решения судьбы «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Еще совсем недавно актер и его жена Анна Шевчук не афишировали детали своей жизни, однако сейчас самая милая пара российского шоу-бизнеса буквально у всех на устах.
История любви Юры и Анны примечательна тем, что отношения начались с непрерывных ссор. Юра рассказывает, что влюбился в Анну с первого взгляда, едва увидев ее в театральном училище имени Щепкина. Он серьёзно был настроен завоевать Анну, но та со скепсисом отнеслась к его напору. Его настойчивость Анну отпугивала, а то, что она старше Юры на два года, казалось ей непреодолимой преградой.

Однако настойчивость будущего номинанта на «Оскара» не признавала и не замечала препятствий. Однажды он залез в окно комнаты в общежитии, где жила девушка. Вопреки ожиданиям, вместо бурного романа между Юрой и Анной возникали постоянные ссоры, они то сближались, то вновь расходились.

Перелом произошел толь, когда молодые актеры вместе репетировали дипломный спектакль. На выпускном в институте они уже стабильно и почти официально были вместе. В 2014 году Юра Борисов и Анна Шевчук тайно от всех, даже от родителей, сыграли свадьбу. Сейчас у звёздной четы подрастают две дочери, Марфа и Акулина.

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«Эффект йо-йо»: Стало известно, чего боится худеющая на таблетках Анна Семенович
Врач-диетолог Пришвина одобрила подход к похудению певицы Анна Семенович
13 февраля 2025, 18:10

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович борется с лишними килограммами, принимая препарат, аналогичный «Оземпику». Певица избавилась от семи лишних килограммов, однако не гонится за моментальным эффектом, ей важнее долгосрочный результат.
Об этом сообщает звёздно-ориентированный портал «Страсти». Препарат был назначен бывшей фигуристке для борьбы с инсулинорезистентностью, он помогает избегать переедания и работает в симбиозе с физической активностью и правильно подобранным рационом.

Анна использует принцип сбалансированного питания с умеренным дефицитом калорий, которое обеспечивает организм нужными витаминами и микроэлементами. Диета, выбранная Анной, предполагает правильное распределение белков, жиров и углеводов
Также она применяет силовые упражнения и кардионагрузки. Все это помогает постепенно снижать вес и поддерживать мышечную массу, а также избежать циклических изменений веса, когда лишние килограммы то появляются, то исчезают — так называемого «эффекта йо-йо»

Рассказывая о своих результатах в снижении массы тела, Семенович говорит о важном психологическом аспекте похудения. Борьба с лишними килограммами – это не только диета и упражнения, но и преодоление многочисленных эмоциональных барьеров.

Врач-диетолог Кристина Пришвина полностью поддерживает и одобряет такой подход. По ее мнению, аналог «Оземпика» должен сопровождаться правильным питанием, адекватными физическими нагрузками и контролем психоэмоционального состояния. Только тогда это приведет к желанному устойчивому результату без «эффекта йо-йо».

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#певица
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Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта
13 февраля 2025, 16:50

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Екатерину Мизулина в ходе встречи со школьниками и студентами в Кемерово рассказала, что её связывает с певцом SHAMAN'ом, и пообещала раскрыть всю правду 9 марта.
«Вы всё узнаете 9 марта», – заявила глава Лиги безопасного интернета.
Слухи о возможных отношениях между Мизулиной и Ярославом Дроновым ходят по сети уже давно. Недавно пара дала новый повод для обсуждений. 3 февраля они вместе посетили концерт в столичной школе №1409. В какой-то момент школьники начали кричать «Горько!». Певец смутился, но среагировал – прикрыв лицо рукой, он поцеловал Екатерину. Однако чёткого подтверждения того, что поцелуй действительно состоялся, нет.

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#школьники
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#shaman
#отношения
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Анна Чиповская новым фото подогрела слухи о разводе с Дмитрием Ендальцевым
13 февраля 2025, 16:18

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев (фото: Instagram* @chi_pa)

В сети активно обсуждают Анну Чиповскую из-за её предполагаемого расставания с мужем Дмитрием Ендальцевым. Поводом для слухов стала фотография, на которой звезду запечатлели без обручального кольца.
Пользователи соцсетей, заметив отсутствие кольца на пальце, сделали вывод, что актриса стала свободной девушкой.

Однако первые разговоры о разводе супругов появились ещё в начале января. Тогда Чиповская опубликовала фотографию с коллегой Никитой Григорьевым на её дне рождения. На снимке актриса нежно обняла артиста. При этом Ендальцев рядом замечен не был.

Мужчина тоже отличился. Его засняли в объятиях модели Виктории Сорокиной. Также вместе с ней он появился на премьере комедии «По барам», в которой исполнил главную роль. По словам журналистов, Ендальцев публично целовал свою спутницу.

При этом Анна и Дмитрий не комментировали слухи о расставании, поскольку не распространяются о своей личной жизни. К слову, их свадьба также прошла в закрытом формате в 2023 году.

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*запрещён в РФ
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#брак
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Покинувший РФ Artik объявился на резонансной свадьбе детей главных раввинов России и Одессы
13 февраля 2025, 15:54

Artik (фото: Instagram* @artik)

Покинувший РФ и отказавшийся выступать перед россиянами рэпер Artik впервые за прошедший год появился на публике, став одним из приглашённых гостей резонансной свадьбы детей главных раввинов России и Одессы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что уроженец Запорожья в ходе торжества не выступал, но активно общался с гостями. Рядом с ним засветился рэпер Джиган, которого на мероприятии назвали «лучшим рэпером России».

Артём Умрихин (настоящее имя Artik'а) покинул Россию после начала украинского конфликта и переехал в ОАЭ. Артист покинул дуэт Artik & Asti, однако продолжает получать деньги в России, благодаря гастролям и выступлениям певицы Севиль Валиевой.

Умрихин редко появляется на публике, однако в прошлом году принял участие в съёмках клипа на песню Севиль «Качели».

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*запрещён в РФ
#деньги
#свадьба
#артист
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#одесса
#шоу-бизнес
#оаэ
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