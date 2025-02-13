Покинувший РФ Artik объявился на резонансной свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

Artik (фото: Instagram* @artik)
Покинувший РФ и отказавшийся выступать перед россиянами рэпер Artik впервые за прошедший год появился на публике, став одним из приглашённых гостей резонансной свадьбы детей главных раввинов России и Одессы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что уроженец Запорожья в ходе торжества не выступал, но активно общался с гостями. Рядом с ним засветился рэпер Джиган, которого на мероприятии назвали «лучшим рэпером России».
Артём Умрихин (настоящее имя Artik'а) покинул Россию после начала украинского конфликта и переехал в ОАЭ. Артист покинул дуэт Artik & Asti, однако продолжает получать деньги в России, благодаря гастролям и выступлениям певицы Севиль Валиевой.
Умрихин редко появляется на публике, однако в прошлом году принял участие в съёмках клипа на песню Севиль «Качели».
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*запрещён в РФ
Артём Умрихин (настоящее имя Artik'а) покинул Россию после начала украинского конфликта и переехал в ОАЭ. Артист покинул дуэт Artik & Asti, однако продолжает получать деньги в России, благодаря гастролям и выступлениям певицы Севиль Валиевой.
Умрихин редко появляется на публике, однако в прошлом году принял участие в съёмках клипа на песню Севиль «Качели».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова