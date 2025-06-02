Алексей Чадов назвал бывшего друга и продюсера Максима Боева «аферистом» в суде
Актёр Алексей Чадов продолжает судиться со своим бывшим другом, продюсером Максимом Боевым из-за фильма «За Палыча!». Telegram-канал SHOT представил новые подробности дела.
Артист подчеркнул, что от действий Боева пострадали многие его коллеги по кинопроизводству. А во время судебного заседания Чадов и вовсе назвал продюсера аферистом.
Адвокат актёра Анна Фролова отметила, что за один год компанией «Викинг-СТ», которой управляет жена Боева, было подано два взаимоисключающих иска. В первом указывалось на расторжение партнёрского договора, а во втором – на признание этого договора вообще незаключённым.
Фролова подчеркнула, что сторона Боева сейчас делает всё возможное, чтобы ввести суд в заблуждение. В частности, они настаивают на том, что чистый доход от фильма составил пять миллионов рублей, а в то время как в прокате он собрал 287 миллионов. Сам же Чадов должен получить от Боева порядка 80 миллионов рублей.
Напомним, что конфликт между актёром и продюсером вспыхнул из-за того, что они не могут поделить гонорар с проката фильма «За Палыча!», а также из-за невыполнения ряда условий договора.
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