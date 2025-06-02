Алексей Чадов назвал бывшего друга и продюсера Максима Боева «аферистом» в суде

02 июня 2025, 18:42

Алексей Чадов (фото: Telegram @AlexChadoff)

Актёр Алексей Чадов продолжает судиться со своим бывшим другом, продюсером Максимом Боевым из-за фильма «За Палыча!». Telegram-канал SHOT представил новые подробности дела.