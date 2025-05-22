«Сват, брат и любовница»: Андрей Чадов объяснил, почему женился тайно и зачем хотел уйти в монастырь. Откровения артиста

Андрей Чадов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Андрей Чадов ранее часто появлялся в кино и сериалах, но сейчас проектов с его участием все меньше. Что известно об артисте, его личной жизни и отношениях с братом, расскажет «Радио 1».
Что известно о личной жизни Чадова?Актер сообщил, что в 2022 году тайно женился. По его словам, предложение было довольно простым. В интервью «Пятому каналу» Чадов рассказал, что его избранницей стала актриса Анастасия Виноградова, с которой он встречался долгое время. Церемония прошла в узком кругу — были только родственники и близкие друзья.
«Мы не строим никаких планов. Просто хорошо вместе, и это главное. Вот почему я и решил жениться», — отметил актер.Чадов добавил, что в Виноградовой нашел все качества, необходимые для крепкой семьи. Он охарактеризовал свою супругу как «и свата, и брата, и любовницу» и выразил желание завести детей в будущем, отметив, что пара «работает над этим». Ранее он не был женат и не имеет детей, хотя у него были длительные отношения с актрисой Светланой Светиковой, которые закончились расставанием.
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Отношение к СВОЧто касается отношения Чадова к специальной военной операции (СВО), он поделился, что после ее начала испытывал страх из-за неопределенности ситуации. Спустя полтора года он признался, что не знает всей правды, но ему жаль, что политики не смогли прийти к соглашению. При этом актер занимает патриотическую позицию
«Я родился здесь, я русский. Я верующий человек и верю в Бога. Русская литература — Достоевский, Толстой, Пушкин — формирует меня как русского человека», — сказал Чадов.
Андрей Чадов (слева) и Алексей Чадов (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Что касается отношений между братьями Чадовыми, актер отметил, что они с Алексеем похожи внешне, и их часто путают, так как разница в возрасте составляет всего год и три месяца. Тем не менее, по характеру они совершенно разные.
Безусловная любовь к брату и отсутствие общения
«Если говорить откровенно, мы никогда не были особенно близки. Мы связаны кровными узами, но у Алексея с детства было стремление к независимости: свои друзья, свои интересы. У меня же все наоборот», — признался Андрей.
Он добавил, что у них не было глубоких душевных разговоров, но между братьями существует безусловная любовь. Даже если они какое-то время не общаются.
Андрей Чадов сейчасЧто касается текущих проектов Андрея Чадова, последней его работой стала картина «Игра на выживание».
В настоящее время он полностью погружен в театральную деятельность. Андрей Чадов отмечает, что жизнь в театре кардинально отличается, и у него есть возможность выбирать своих персонажей. Особое место в его сердце занимает постановка «Близость», где его партнерами являются актриса Татьяна Арнтгольц и актер Роман Маякин.
Тем не менее, Чадов признался, что ему не хватает кино.
«Мои планы остаются неизменными из года в год — работать с талантливыми режиссерами над интересными проектами. Я никогда не мечтаю о ролях. Когда приходит какой-то сценарий, тогда да», — поделился актер в одном из своих интервью.
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