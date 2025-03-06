«Это мой ребенок»: Алексей Чадов раскрыл, зачем судится с бывшим другом и партнером

Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)
Российский актер Алексей Чадов заявил, что собирается отстаивать в суде по иску против экс-партнера по бизнесу и друга Максима Боева свою честь, в первую очередь как продюсера и автора, сообщило издание NEWS.ru.
Чадов поделился, что считает патриотическую фильм «ЗА ВДВ» своим детищем. Еще Алексей отметил, что планирует вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные средства.
Алексей рассказал, что из-за работы над фильмом отодвигал все дела в сторону, в том числе семейные.
Чадов обратил внимание, что во время работы над картиной Боев уехал в родной Красноярск и оставил его одного. Алексей подчеркнул, что продолжил заниматься запуском, а всю работу «вытягивал» сам.
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«Потому что, во-первых, средства, которые мы здесь пытаемся вернуть, свои честно заработанные финансы, деньги, — это те средства, на которые живет моя семья. И с этого проекта мы уже два года почти ничего не получаем. Я потратил время, я работал два года, я не снимался как актер», — откровенничал артист.
Алексей рассказал, что из-за работы над фильмом отодвигал все дела в сторону, в том числе семейные.
Чадов обратил внимание, что во время работы над картиной Боев уехал в родной Красноярск и оставил его одного. Алексей подчеркнул, что продолжил заниматься запуском, а всю работу «вытягивал» сам.
«У меня есть очень много что рассказать и доказать. Это мой ребенок, это мой проект, и я отстаиваю здесь свою честь и достоинство, в первую очередь как продюсера, как автора», — добавил артист.
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Ольга Енгалычева