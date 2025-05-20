«Душа моя»: Алексей Чадов показал теплое фото с дочкой на пляже в особенный день

Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)
Актер Алексей Чадов поздравил маленькую дочку Айю с днем рождения.
Актер счастлив в браке с журналисткой и преподавателем йоги Лейсан Галимовой. Влюбленные воспитывают дочь Айю. Накануне малышке исполнился год.
Звезда фильма «9 рота» поделился трогательным кадром с маленькой именинницей. Фотография была сделана на семейном отдыхе в Дубае. Алексей и Айя сидели на песке и любовались видом на море и небоскребы.
Чадов появился в черной майке, шортах и темной шляпе. Айя предстала в бежевом боди с рюшами и принтом с лошадками.
Алексей Чадов с дочкой Айей (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)
Экс-теща Алексея, с которой у него отличные отношения, поздравила актера и его наследницу. Еще семью Чадова поздравила телеведущая Марика Кравцова.
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Звезда фильма «9 рота» поделился трогательным кадром с маленькой именинницей. Фотография была сделана на семейном отдыхе в Дубае. Алексей и Айя сидели на песке и любовались видом на море и небоскребы.
Чадов появился в черной майке, шортах и темной шляпе. Айя предстала в бежевом боди с рюшами и принтом с лошадками.
Алексей Чадов с дочкой Айей (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)
«365 прекрасных дней позади. Душа моя», — подчеркнул артист в соцсетях.
Экс-теща Алексея, с которой у него отличные отношения, поздравила актера и его наследницу. Еще семью Чадова поздравила телеведущая Марика Кравцова.
«Вау! Уже год пролетел? Любимые, поздравляю вас с первым днем рождения вашей сладкой булочки», — обратилась к родным Алексея артистка.
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Ольга Енгалычева