Алексей Чадов опубликовал фото с сыном в честь его дня рождения

06 июня 2025, 13:47

Актер Алексей Чадов показал, как проводит время с сыном Федором

Алексей Чадов ( Фото Instagram*: @alexeychadovofficial )

Алексей Чадов трогательно поздравил своего сына Федора с 11-летием, опубликовав в соцсети подборку памятных фотографий.





На снимках видно, как Алексей проводит много времени с ним: они вместе покоряют горные вершины, плавают на лодке и рыбачат. На одном из кадров Федор играет на электрогитаре, а на другом — уютно устроился с книгой и плюшевой собачкой рядом с отцом.





«С твоим днем, сын! Наше с тобой время бесценно. Только любовь», — написал мужчина.