Алексей Чадов опубликовал фото с сыном в честь его дня рождения
Актер Алексей Чадов показал, как проводит время с сыном Федором
Алексей Чадов трогательно поздравил своего сына Федора с 11-летием, опубликовав в соцсети подборку памятных фотографий.
На снимках видно, как Алексей проводит много времени с ним: они вместе покоряют горные вершины, плавают на лодке и рыбачат. На одном из кадров Федор играет на электрогитаре, а на другом — уютно устроился с книгой и плюшевой собачкой рядом с отцом.
«С твоим днем, сын! Наше с тобой время бесценно. Только любовь», — написал мужчина.Напомним, Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились на съемках фильма «Жара». После расставания в 2015 году им удалось сохранить дружеские отношения ради сына Федора. Сейчас Алексей счастлив в браке с моделью Лейсан Галимовой, и пара ожидает пополнения в семье.
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