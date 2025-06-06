«Счастливы дети, счастлива я»: мама Насти Ивлеевой показала фото со свадьбы дочери

06 июня 2025, 13:36

Мама Насти Ивлеевой опубликовала фото со свадьбы дочери

Филипп Бегак и Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

На свадьбе Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака, как выяснилось, все же присутствовали родственники. Из-за того, что на мероприятии не было мамы жениха, многие полагали, что торжество проходило без членов семьи. Однако на праздник позвали маму невесты.





В личном блоге мама Ивлеевой показала несколько кадров с прошедшего торжества в Крыму. Родительница блогера появилась в розовом платье и улыбалась на всех фотографиях. Еще она показала декор на банкете. Молодожены выбрали круглые столы для гостей, скатерти с драпировкой и хрустальные люстры внушительного размера.



Мама Насти Ивлеевой (Фото: Инстаграм* @agentmam)





«Прекрасный день! Трогательные эмоции и поздравления любимой дочери и зятя! Пусть любовь будет сияющей, а жизнь вместе счастливой. Счастливы дети, счастлива я», — откровенничала Наталья Никитина.