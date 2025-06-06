«Счастливы дети, счастлива я»: мама Насти Ивлеевой показала фото со свадьбы дочери
Мама Насти Ивлеевой опубликовала фото со свадьбы дочери
На свадьбе Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака, как выяснилось, все же присутствовали родственники. Из-за того, что на мероприятии не было мамы жениха, многие полагали, что торжество проходило без членов семьи. Однако на праздник позвали маму невесты.
В личном блоге мама Ивлеевой показала несколько кадров с прошедшего торжества в Крыму. Родительница блогера появилась в розовом платье и улыбалась на всех фотографиях. Еще она показала декор на банкете. Молодожены выбрали круглые столы для гостей, скатерти с драпировкой и хрустальные люстры внушительного размера.
«Прекрасный день! Трогательные эмоции и поздравления любимой дочери и зятя! Пусть любовь будет сияющей, а жизнь вместе счастливой. Счастливы дети, счастлива я», — откровенничала Наталья Никитина.
Стоит напомнить, что Настя и Филипп по какой-то причине не стали приглашать маму жениха Дарью Семенову, хотя она давно живет в Крыму. Когда стало известно о тайном торжестве, женщина уточнила, что даже не знакома с женой сына. Однако потом все же забрала слова назад, объявив, что общалась с Ивлеевой, но не близко.
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