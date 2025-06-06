Том Круз установил мировой рекорд, выполнив опасный трюк
Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннесса после выполнения сложного и опасного трюка во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Об этом пишет Super.
По данным интернет-издания, 62-летний актер установил мировой рекорд по количеству прыжков с горящим парашютом. Известно, что для идеальной сцены ему потребовалось 16 попыток.
Во время съемок он множество раз прыгал с вертолета. При этом парашют, пропитанный горючей смесью, воспламенялся прямо в воздухе. После этого артист заменял его запасным для безопасного приземления.
Том Круз известен тем, что выполняет подобные трюки самостоятельно — без привлечения каскадеров.
К слову, недавно отличилась и Леди Гага. Концерт певицы, состоявшийся 3 мая на пляже Копакабана, стал рекордным по посещаемости среди женщин-музыкантов.
*Запрещен в РФ
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