Том Круз установил мировой рекорд, выполнив опасный трюк

06 июня 2025, 13:32

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннесса после 16 прыжков с горящим парашютом

Том Круз (Фото: Инстаграм*/tomcruise)

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннесса после выполнения сложного и опасного трюка во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Об этом пишет Super.