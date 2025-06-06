«Процесс идёт без нервов»: похудевшая звезда «Интернов» Светлана Пермякова хочет сбросить ещё 5 кг
Похудевшая Светлана Пермякова хочет сбросить ещё пять килограммов
Похудевшая звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова продолжает преображаться. Весной звезде удалось сбросить 10 килограммов, но останавливаться на достигнутом она не намерена.
Актриса пояснила, что не изводит себя экстренными мерами, а подошла к вопросу похудения с умом. У Светланы нет того, на кого бы она могла равняться в плане фигуры, а также отсутствуют заоблачные и неосуществимые цели.
«Эталона, кроме моих собственных параметров, у меня нет. Всегда надо любить себя такой, какая ты есть. Я себя любила и в таком состоянии, в большом, я себя люблю и сейчас… Процесс (похудения – прим. ред.) идёт замечательно, плавно, без нервов. Ещё, думаю, килограммчиков пять сброшу», – поделилась Пермякова в беседе с изданием «7Дней.ru».