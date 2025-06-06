«Процесс идёт без нервов»: похудевшая звезда «Интернов» Светлана Пермякова хочет сбросить ещё 5 кг

Похудевшая Светлана Пермякова хочет сбросить ещё пять килограммов
Светлана Пермякова (фото: Telegram @s_permyakova)

Похудевшая звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова продолжает преображаться. Весной звезде удалось сбросить 10 килограммов, но останавливаться на достигнутом она не намерена.



Актриса пояснила, что не изводит себя экстренными мерами, а подошла к вопросу похудения с умом. У Светланы нет того, на кого бы она могла равняться в плане фигуры, а также отсутствуют заоблачные и неосуществимые цели.

«Эталона, кроме моих собственных параметров, у меня нет. Всегда надо любить себя такой, какая ты есть. Я себя любила и в таком состоянии, в большом, я себя люблю и сейчас… Процесс (похудения – прим. ред.) идёт замечательно, плавно, без нервов. Ещё, думаю, килограммчиков пять сброшу», – поделилась Пермякова в беседе с изданием «7Дней.ru».
Анастасия Чинкова

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