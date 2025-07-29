«Опровергла»: Жена Дмитрия Диброва выступила с новым заявлением

29 июля 2025, 18:54

Супруга Дмитрия Диброва не понимает, что происходит с её браком

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: Instagram* @polinadibrova)

36-летняя супруга Дмитрия Диброва Полина на фоне появившихся слухов о разрушении её брака, призналась, что абсолютно не понимает, что происходит с её семейным союзом. Слова супруги Диброва приводит Woman.ru.





Накануне семья Дибровых оказалась в центре событий, связанных с их предполагаемым разводом. Причинами назвали отсутствие совместных появлений пары на публике и редкие упоминания друг друга в социальных сетях. Помимо этого, друзья семьи Дибровых признались, что Полина якобы встречается с другим женатым мужчиной.



Некий влиятельный мужчина, вхожий в круг семьи Дибровых, по заявлениям близких пары, стал новым избранником Полины. Жена телеведущего все слухи отрицала, заявляя, что не знает, кому это всё нужно. Однако позже она сделала другое заявление.

«Я пока не понимаю, что происходит. Я дома нахожусь», — рассказала она.