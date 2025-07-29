Стало известно, сколько и как зарабатывает вернувшаяся после «отмены» Настя Ивлеева
Настя Ивлеева пытается зарабатывать после возвращения в медиапространство на рекламе и корпоративах. Подробности о заработке блогерши сообщает Super.ru.
Реклама в блоге Ивлеевой стоит недешево, несмотря на постоянные отписки фанатов. Стоимость стандартного поста составляет 300 тыс. рублей, а с участием самой Насти — дороже в 2,5 раза.
Стоит отметить, что спрос на звезду упал после «голой» вечеринки. Если раньше она брала семь миллионов рублей за корпоратив, то сейчас она просит лишь 400 тыс. рублей. Согласно информации источника, даже небольшой ценник не привлекает к телеведущей новых заказчиков. Примечательно, что заработка от бизнесов у Насти не осталось.
*Запрещен в РФ
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