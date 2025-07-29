«Может стать неадекватным»: Ольга Зарубина высказалась о скандальном концерте Лазарева

29 июля 2025, 17:14

Певица Ольга Зарубина заявила, что концерт Сергея Лазарева скажется на психике детей

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певица Ольга Зарубина обратила внимание на скандальное выступление Сергея Лазарева в Сочи. Артистка в беседе с «Абзацем» выразила своё мнение, что провокационные танцы певца на сцене могут сказаться на психике детей.





Шумиха вокруг Лазарева поднялась из-за критики одной из зрительниц о «похабщине», происходящей на сцене. По её мнению, чрезмерно откровенные и развратные танцы не предназначены для детей. Зарубина не осталась в стороне и отметила, что сейчас откровенные танцы на сцене считаются нормой. Однако певица заявила, что во всём нужно соблюдать меру, иначе неокрепшая психика детей окажется под угрозой.

«Конечно, стоит вводить ограничения на просмотр шоу детьми. Границы должны быть. У ребёнка нарушается психика, он неправильно это понимает. Он может стать неадекватным в этой сфере в будущем», — заявила Ольга.