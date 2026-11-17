Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали родителями третьего ребёнка
В семье Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук произошло радостное событие — у супругов родился третий ребёнок. Певица и её муж поделились новостью в личных блогах, опубликовав первые фотографии из роддома. Как выяснилось, на свет появился мальчик. В семье Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук произошло радостное событие — у супругов родился третий ребёнок. Певица и её муж поделились новостью в личных блогах, опубликовав первые фотографии из роддома. Как выяснилось, на свет появился мальчик.
Юлия не стала скрывать эмоций и сопроводила снимки трогательным посланием, в котором поблагодарила Бога за появление малыша. Также артистка отметила, что рождение сына стало для неё особенным подарком ко дню рождения.
«Наш сыночек! Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения», — высказалась Ковальчук.Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук уже воспитывают двух дочерей — шестилетнюю Амелию и трёхлетнюю Алисию. Теперь в семье появился третий ребёнок, и супруги впервые стали родителями сына.