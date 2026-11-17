17 ноября 2026, 16:18

Нюша рассталась с диджеем Владом Ханецким после полутора лет отношений

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

В личной жизни певицы Нюши произошли перемены: артистка рассталась с 34-летним диджеем Владом Ханецким, с которым встречалась около полутора лет. Об этом сообщает Super.