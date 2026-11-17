Певица Нюша рассталась с музыкантом Владом Ханецким
В личной жизни певицы Нюши произошли перемены: артистка рассталась с 34-летним диджеем Владом Ханецким, с которым встречалась около полутора лет. Об этом сообщает Super.
После возвращения к своему прежнему имени Анна Шурочкина завершила и эти отношения. Первые признаки разрыва заметили в социальных сетях. Бывшие возлюбленные отписались друг от друга. Кроме того, Влад Ханецкий, выступающий под псевдонимом Khaney, стал оставлять неоднозначные комментарии под фотографиями других девушек. Позже информацию о расставании подтвердил инсайдер, близкий к артистам.
Примечательно, что ещё летом, всего за несколько месяцев до предполагаемого разрыва, Нюша и Влад выпустили совместную композицию. Однако после этого пара перестала публиковать романтические фотографии вместе. При этом старые совместные снимки с Ханецким певица пока не удалила.
Изначально артисты старались не афишировать свой роман. Об их отношениях стало известно после того, как друзья Нюши случайно раскрыли личность её избранника в публикации в социальных сетях. После этого певица сама подтвердила, что состоит в отношениях с диджеем.
О Владе Ханецком известно, что он родом из Саратова и выступает под творческим псевдонимом Khaney. В разные годы музыкант сотрудничал с Джиганом и группой Artik & Asti.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России