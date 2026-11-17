Стало известно, сколько миллионов приносит Светлане Бондарчук спортивный бизнес
Светлана Бондарчук развивает собственный бизнес в сфере фитнеса. Вместе с партнёршей Евгенией Поповой она управляет камерной спортивной студией, расположенной в особняке неподалёку от Патриарших прудов в Москве. Пространство рассчитано на занятия в небольших группах и индивидуальные тренировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания работает с 2018 года. Согласно данным открытых реестров, 60% бизнеса принадлежит Светлане Бондарчук, оставшаяся доля находится у её партнёра. В студии предлагают различные направления: пилатес на специальных реформерах, йогу и хатха-йогу, растяжку, функциональные тренировки, занятия для укрепления спины, а также медитации с поющими чашами.
Стоимость тренировок соответствует расположению и формату заведения. Разовое групповое занятие на реформере обойдётся в 5 тысяч рублей. Абонемент на шесть тренировок стоит 27 тысяч рублей, на 12 — 51 тысячу, а на 24 занятия — 96 тысяч. Групповые йога и Pilates Mat стоят 3 тысячи рублей за одно посещение, пакет из шести тренировок — 16,5 тысячи. Медитация с поющими чашами или гонг-медитация обойдётся в 4,5 тысячи рублей. Цены на индивидуальные занятия на реформере начинаются от 7,5 тысячи рублей.
Известны и финансовые результаты проекта. В 2024 году выручка «Фанни Студии» составила 15 миллионов рублей, а чистая прибыль — 1,1 миллиона. В 2025-м оба показателя выросли: компания получила 17 миллионов рублей выручки и 1,5 миллиона чистой прибыли.
При этом наиболее прибыльным для студии оказался 2023 год. Тогда чистая прибыль бизнеса достигла 1,7 миллиона рублей. Таким образом, несмотря на увеличение выручки в 2025 году, максимального показателя по чистой прибыли проект пока не повторил.
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