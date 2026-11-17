17 ноября 2026, 16:51

Пилатес-студия Светланы Бондарчук заработала 17 млн рублей за год

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram* / @a030aa)

Светлана Бондарчук развивает собственный бизнес в сфере фитнеса. Вместе с партнёршей Евгенией Поповой она управляет камерной спортивной студией, расположенной в особняке неподалёку от Патриарших прудов в Москве. Пространство рассчитано на занятия в небольших группах и индивидуальные тренировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».