17 ноября 2026, 16:07

Актёр Сергей Бурунов назвал причину, по которой не любит Новый год

Сергей Бурунов (Фото: кадр из фильма «Он + Она»)

Актёр Сергей Бурунов признался, что не любит вопросы о планах на Новый год, поскольку ему не нравится этот праздник. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.





Бурунов заявил, что предпочитает не отвечать на вопросы, которые касаются его планов на новогодние праздники. Он объяснил, что такие вопросы вызывают у него раздражение, и поэтому он старается уходить от этой темы.

«Я вообще не люблю Новый год. Потому что я человек весенний», — объяснил актёр.