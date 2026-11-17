«Вообще не люблю»: Сергей Бурунов раскрыл своё отношение к Новому году
Актёр Сергей Бурунов назвал причину, по которой не любит Новый год
Актёр Сергей Бурунов признался, что не любит вопросы о планах на Новый год, поскольку ему не нравится этот праздник. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.
Бурунов заявил, что предпочитает не отвечать на вопросы, которые касаются его планов на новогодние праздники. Он объяснил, что такие вопросы вызывают у него раздражение, и поэтому он старается уходить от этой темы.
«Я вообще не люблю Новый год. Потому что я человек весенний», — объяснил актёр.Артист подчеркнул, что появился на свет в марте. Поэтому Сергею нравится весна и летний сезон. Бурунов добавил, что не любит традицию пить шампанское под бой курантов и есть праздничное оливье. Помимо этого, он не разделяет всеобщего ажиотажа вокруг этого праздника и предпочитает встречать его спокойно, без шумных застолий.