«Видно любовь и партнерские отношения»: Светлана Бондарчук заступилась за Чумакова и его грубые слова в адрес жены

Нина Русланова сыграла около 150 ролей в кино, стала обладательницей множества кинопремий, получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а также вырастила дочь. И лишь одна ее мечта оказалась несбыточной. Актриса страстно хотела отыскать родственников, ведь в 1945 году девочку нашли на железнодорожном вокзале и отдали в детский дом.