«Видно любовь и партнерские отношения»: Светлана Бондарчук заступилась за Чумакова и его грубые слова в адрес жены

Светлана Бондарчук, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)
Светлана Бондарчук встала на сторону Алексея Чумакова, оправдывая его резкие слова и поведение в своем шоу. 44-летний певец попал в переплет после откровений о личной жизни. Ведущая уверена, что скандал раздули зря.
Алексей Чумаков редко говорит о себе, но для шоу «Света вокруг света» открыл душу. Он рассказал, что сначала Юлию Ковальчук привлекла его только внешне, и признался, что оценивал ее по принципу «вдул бы или не вдул». Еще певец добавил, что в браке нет обязанностей — главное, согласие быть вместе, а обиды и ответственность вторичны.
Эти слова задели зрителей, и многие увидели в таком комментарии неуважение к жене, которая сидела рядом. Позже о словах Алексея начались бурные обсуждения в Сети. Певица Дана Борисова, например, обозвала его «патологическим хамом», а не человеком, раз в голову приходит делать такие заявления в отношении любимой.
Светлана раскритиковала хейтеров, назвав их людьми с личными проблемами, которые ищут повод выплеснуть злость или заработать просмотры.
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«По факту так. Не существует ответственности или отсутствие обиды, на мой взгляд. Существует одно – согласен ли ты находиться с данным человеком в данной парадигме, или не согласен. Вот и всё», — уверенно выразил мнение Чумаков.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)
Эти слова задели зрителей, и многие увидели в таком комментарии неуважение к жене, которая сидела рядом. Позже о словах Алексея начались бурные обсуждения в Сети. Певица Дана Борисова, например, обозвала его «патологическим хамом», а не человеком, раз в голову приходит делать такие заявления в отношении любимой.
«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. (....) В нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе», — пояснила Борисова.Бондарчук удивилась волне негатива. Она видела перед собой любящую пару, а не абьюзера с жертвой.
Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @alexchumakoff)
«Как человек, который сидел напротив, скажу: сразу же видно, что это любовь и партнерские отношения. (...) Вполне вероятно, что у Алексея сценический образ мачо, а Юля ему подыгрывает, это какая-то личная договоренность, но точно не взыгравшие эмоции», — пояснила телеведущая в разговоре со стилистом Алеко.Бондарчук считает, что Алексей просто неудачно пошутил.
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Светлана раскритиковала хейтеров, назвав их людьми с личными проблемами, которые ищут повод выплеснуть злость или заработать просмотры.
Светлана Бондарчук (Фото: Instagram* @a030aa)
«Опять же, на хейтерском контенте легче всего сделать себе имя и просмотры, мы это знаем. И вот, получается, Алексей обеспечил людей такой возможностью», — высказалась Бондарчук в комментарии Алеко Надиряну для его Telegram-канала.Поддержала Чумакова и Мария Погребняк. Она тоже считает, что люди слишком остро отреагировали на ситуацию: мужчина лишь не стал врать, что у него была «любовь с первого взгляда». Да, высказался грубовато, но он просто признался, что на тот момент смотрел лишь на внешнюю привлекательность.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева