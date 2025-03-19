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В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

Депутат Новичков предложил отдать Бабкиной статус примадонны российской эстрады
Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной, пишет «Абзац».
По мнению парламентария, Бабкина — это патриотическая артистка, на которую необходимо обращать особое внимание. Новичков пояснил, что со временем ценности изменились, поэтому звание примадонны больше не может принадлежать уехавшей из РФ Алле Пугачевой.

Под влиянием Бабкиной российская эстрада станет лучше, добавил депутат.

Напомним, сегодня, 19 марта, артистке исполняется 75 лет.

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Детские дома, тяжелые роды и борьба с болезнью: что пришлось пережить актрисе Нине Руслановой
19 марта 2025, 17:42

Нина Русланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Нина Русланова сыграла около 150 ролей в кино, стала обладательницей множества кинопремий, получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а также вырастила дочь. И лишь одна ее мечта оказалась несбыточной. Актриса страстно хотела отыскать родственников, ведь в 1945 году девочку нашли на железнодорожном вокзале и отдали в детский дом.
Подробности о жизни знаменитой актрисы — в материале «Радио 1».

Биография


Нина Русланова сама выбрала дату своего рождения, так как достоверно известен только год, когда она появилась на свет. Актриса также не знала, в какой семье она родилась. В конце зимы 1946 года в городе Богодухове Харьковской области был найден брошенный ребенок. Двухмесячную девочку определили в один из домов малютки.

Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей присвоила инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. До своих 18 лет Русланова сменила пять детских домов. Что касается дня рождения, то при вручении паспорта Нина Ивановна выбрала 5 декабря 1945 года.

Окончила строительное училище по специальности «штукатур». Затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. После Русланова уехала из Харькова в Москву и поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1969 году.

Карьера


По окончании Щукинского перед будущей актрисой открыли двери сразу несколько известных театров — имени Вахтангова, «Современник», «Таганка». Русланова выбрала Театр имени Вахтангова. За 15 лет службы Нина Ивановна сыграла множество ролей в спектаклях, которые надолго запомнились зрителям.

Иногда Русланова выступала в качестве приглашенной артистки на сценах театров имени Маяковского и Симонова. Стоит отметить, что всенародную любовь и признание артистке принес не театр, а кино.

Дебют Руслановой в кино состоялся в 1967 году в фильме «Возвращение». Актриса сыграла безымянную невесту, которая была влюблена в красноармейца. В том же году Нина Ивановна снялась в главной роли в картине «Короткие встречи», где ее партнером по съемкам стал Владимир Высоцкий.

Фильмография Руслановой насчитывала более 150 ролей. «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень» или «Не стреляйте в белых лебедей» — все эти картины вошли в золотой запас отечественного кинематографа.

Актриса получила множество наград, среди которых четыре «Ники», государственные премии Белорусской и Украинской ССР. Русланова также является обладательницей звания народной артистки России.

Нина Русланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Личная жизнь


Первым мужем Нины Руслановой стал юрист и предприниматель Геннадий Рудаков. Они познакомились, когда артистка училась в «Щуке». Студент МГУ увидел талантливую Русланову на сцене и влюбился. На восьмом месяце беременности Нине Ивановне поставили порок сердца и сказали, что рожать нельзя. Однако родные мужа нашли акушера, который рискнул принять сложные роды. В 1976 году у супругов родилась дочь Олеся.

В начале 90-х Русланова и Рудаков разошлись. По словам актрисы, это произошло из-за ее резкого характера. Она не была склонна к дипломатии, что думала, то и говорила.

Нина Русланова (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Вторым супругом, с которым Нина Русланова прожила более 30 лет в гражданском браке, стал оператор Равкат Габитов. Отношения между ними установились свободные: муж Нины Ивановны продолжал жить в Санкт-Петербурге, а артистка – в Москве.

В 2009 году Нина Русланова стала бабушкой: дочь Олеся Рудакова родила ей внука Костю.

Проблемы со здоровьем﻿


В 2009 году у артистки случился сердечный приступ в сопровождении сильнейшего гипертонического криза. Нину Ивановну вовремя госпитализировали и смогли предотвратить тяжелые последствия.

Уже через полгода состояние здоровья Руслановой улучшилось, и она вернулась к нормальной жизни. В 2010 году ей сделали срочную операцию на сердце – установили митральный клапан.

К 2014 году речь артистки вновь стала быстрой и разборчивой, но уже в ноябре она опять попала в больницу с инсультом. Причиной новых проблем со здоровьем стало тяжелое судебное разбирательство. Тележурналист Николай Симанков обвинил Нину Ивановну в хулиганстве. По его словам, Русланова якобы испортила его машину острым предметом. Суд признал знаменитость невиновной, но слабое здоровье и преклонный возраст дали о себе знать. Вскоре она оказалась в больнице.

В январе 2020 года в прессе появилась информация о том, что Нина Русланова госпитализирована. Причиной стали проблемы с сердцем – у артистки был диагностирован пароксизм предсердий.

Несостоявшаяся встреча


В начале 2019 года артистка стала героиней передачи тележурналиста Дмитрия Борисова «Эксклюзив». Поводом для эфира послужило письмо, которое пришло в редакцию программы от предполагаемых сестер артистки. Пожилые женщины сообщили, что в их семье в 1945 году произошла трагедия – после рождения младшей сестры умерла мама. Отец был не в состоянии воспитывать четвертого ребенка, поэтому решил отнести малышку в детдом. Позднее следы девочки потерялись.

Нина Русланова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

В студии Русланова появилась в сопровождении дочери и внука. По словам актрисы, она мечтала узнать тайну своего рождения. Русланова согласилась сделать ДНК-тест.

Результат теста показал, что три женщины из Перми с высокой вероятностью являются кровными сестрами Нины Руслановой. Но их дальнейшее общение не состоялось.

Смерть Нины Руслановой


21 ноября 2021 года Нина Русланова скончалась. Еще в начале месяца у нее выявили дыхательную недостаточность, однако обращаться в клинику она не захотела. Когда состояние актрисы ухудшилось, ее госпитализировали и поместили в реанимацию. На фоне коронавирусной инфекции обострились проблемы с сердцем.

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Представитель Филиппа Киркорова рассказала, отменит ли певец концерты после смерти отца
19 марта 2025, 17:36

Филипп Киркоров (фото: Instagram* / fkirkorov)

Филипп Киркоров не станет отменять концерты после кончины отца. Певец вернулся в Россию из Марокко, где принимал участие в съемках шоу, и сейчас занимается организацией похорон своего отца Бедроса Киркорова, который ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет.
По словам пиар-директора артиста Екатерины Успенской, утрата стала для него тяжелым ударом, и пока он не думает о работе. В ближайшее время Киркоров также не появится на светских мероприятиях.

Однако в апреле он все же выйдет на сцену. В Санкт-Петербурге у певца запланированы два крупных сольных концерта — 25 и 26 числа.

«Концерты состоятся», — сообщила Успенская в разговоре с Woman.ru.

Похороны Бедроса Киркорова пройдут 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище, а не в Болгарии, где похоронена мама Филиппа. Известно, что отец артиста скончался дома, а в последние часы рядом с ним находилась сиделка.

Кроме того, сообщается, что артист страдал от осложнений на фоне затянувшейся пневмонии. В его легких скопилась жидкость, поэтому ему было тяжело дышать.

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«А где она была?»: Антонов о критике Цыгановой в адрес умершего Бедроса Киркорова
Антонов назвал неуместной критику Цыгановой в адрес умершего Бедроса Киркорова
19 марта 2025, 17:23

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Юрий Антонов считает неуместной критику в адрес умершего коллеги по цеху Бедроса Киркорова со стороны исполнительницы Виктории Цыгановой. Та усомнилась, что Киркоров-старший справедливо получил звание народного артиста России. Своим мнением мэтр отечественной эстрады поделился с изданием «Абзац».
«Я считаю это неуместным. А где она была, когда ему давали звание? Почему нельзя было критиковать человека, пока он был жив? Как такое можно делать после смерти? Так делать нельзя. Нельзя оскорблять память погибшего или умершего человека. Вы бы протестовали раньше. Если человеку дали звание, значит, он заслужил», — прокомментировал Антонов.
Собеседник также выразил соболезнования поп-королю Филиппу Киркорову. Кроме того, по предположению Антонова, Цыганова раскритиковала Бедроса Киркорова, поскольку сама не имеет подобного звания.

Бедрос Киркоров скончался накануне 18 марта.

Ранее сообщалось о наследстве Киркорова-старшего.

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Жена победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерлёва подала на развод и обвинила его в насилии и изменах
19 марта 2025, 16:56

Монса Сельмерлёва и Сиара Янсон (фото: Instagram* / ciarajzelmerlow)

Сиара Янсон раскрыла причины разрыва со шведским певцом Монсом Сельмерлёвом. По словам актрисы, она больше не могла мириться с его токсичным поведением.
Победитель «Евровидения-2015» и звезда сериала «Холлиокс» были вместе шесть лет и воспитывали двоих детей: шестилетнего Альберта и двухлетнего Оссиана. Со стороны их семья казалась благополучной, поэтому новость о разводе стала неожиданностью для многих.

37-летняя британская актриса поделилась своей версией событий в личном блоге. Она призналась, что долгое время скрывала проблемы в браке, но больше не могла молчать. По словам Янсон, ее шведский супруг вел себя неподобающим образом, что сделало совместную жизнь невозможной.

«Я слишком долго молчала и защищала своего мужа. Чтобы прекратить спекуляции, я подала на развод в Великобритании, чтобы сохранить это в тайне. Поскольку, похоже, это больше невозможно, важно, чтобы я сказала правду», — высказалась Янсон.

Сиара подчеркнула, что главное для нее — это благополучие сыновей. Она хочет, чтобы они росли в безопасной и спокойной среде.

Монса Сельмерлёва и Сиара Янсон (фото: Instagram* / ciarajzelmerlow)

«Мои дети были и всегда будут моим главным приоритетом, и я сделаю всё возможное, чтобы защитить их и стать матерью, которую они заслуживают. Я не могу позволить своей семье жить во враждебной среде и подвергаться эмоциональному и физическому насилию, а также бесконечной неверности», — поделилась актриса.

Она также отметила, что Монсу необходима профессиональная помощь, так как он не способен справиться со своими проблемами самостоятельно. Янсон пожелала ему всего наилучшего, но дала понять, что больше не намерена терпеть его поведение.

Признания актрисы вызвали резонанс в Швеции и за ее пределами. В ответ адвокат Сельмерлёва Ханна Линдблом прокомментировала ситуацию.

«Выдвигать подобные обвинения крайне серьезно. Необычно, когда одна из сторон в разводе выдвигает обвинения. На данный момент мы не можем сказать многого. Сейчас Монс сосредоточен на благополучии детей. Это его единственная цель. Он существует только для сыновей, он держится за них», — приводит ее слова Daily Mail.

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«Просто позорище! Идиот»: Дана Борисова утверждает, что Чумаков изменяет Ковальчук
19 марта 2025, 16:50

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Алексей Чумаков откровенно рассказал, что при выборе жены руководствовался принципом «вдул бы или не вдул», а свой брак с Юлией Ковальчук, с которой воспитывает двух дочерей, описал фразой «вдул с последствиями». Эти слова вызвали волну критики среди поклонников певицы.
В ответ на обвинения артист не стал отмалчиваться.

«Скажу больше: спустя 17 лет семейной жизни, глядя на жену, у меня такие же мысли. И это прекрасно! А если судьба подарит нам еще “последствие" — мы будем только счастливы», — сказал он.

Телеведущая Дана Борисова резко осудила высказывания Чумакова.

«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. Здесь 100% не пиар, просто человек патологический хам. И 100% видно, что проблемы в отношениях, потому что в нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе», — высказалась VOICE она.

Кроме того, она заявила, что тот изменяет Ковальчук. Телеведущая сравнила его с рэпером Натаном, который в шоу «Звезды в джунглях» изменил супруге.

«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять как следует. Мне он напоминает Натана. Такой же лицемер как Натан и, извините, точно также ходит налево постоянно, и при этом что-то там рассказывает о любви к жене и детям. Последний хам», — заключила Дана.

Интересно, что сама Юлия Ковальчук никак не прокомментировала слова мужа. Многие блогеры предположили, что бывшая солистка группы «Блестящие» предпочла промолчать, чтобы избежать публичного конфликта с отцом своих детей.

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