В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной, пишет «Абзац».
По мнению парламентария, Бабкина — это патриотическая артистка, на которую необходимо обращать особое внимание. Новичков пояснил, что со временем ценности изменились, поэтому звание примадонны больше не может принадлежать уехавшей из РФ Алле Пугачевой.
Под влиянием Бабкиной российская эстрада станет лучше, добавил депутат.
Напомним, сегодня, 19 марта, артистке исполняется 75 лет.
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Под влиянием Бабкиной российская эстрада станет лучше, добавил депутат.
Напомним, сегодня, 19 марта, артистке исполняется 75 лет.
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Екатерина Коршунова