Алексей Маклаков отметил 65-летие на яхте за сумму свыше 2 млн рублей

11 сентября 2026, 09:14

Алексей Маклаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Алексей Маклаков устроил празднование 65-летнего юбилея на яхте Radisson Royal в Москве. Общие расходы на вечер превысили 2 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.