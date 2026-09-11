Алексей Маклаков отметил 65-летие на яхте за сумму свыше 2 млн рублей
Актер Алексей Маклаков устроил празднование 65-летнего юбилея на яхте Radisson Royal в Москве. Общие расходы на вечер превысили 2 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Для пятичасовой прогулки по Москве-реке артист арендовал судно за 750 тыс. рублей. Ужин для 50 приглашенных стоил около 500 тыс. рублей.
Существенную часть бюджета заняли напитки, тематический торт большого размера, декор площадки и дополнительное техническое оснащение. На концертную программу и оформление ушло еще примерно 1 млн рублей.
Поздравить Маклакова пришли Михаил Галустян, Алексей Глызин, Эдгард Запашный, олимпийский чемпион Алексей Немов, боец Федор Емельяненко, Александр Балуев и Дмитрий Харатьян. Перед гостями выступили группа «Рождество» и певец Андрей Алексин.
Читайте также: