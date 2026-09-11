Юлия Барановская рассказала о собственном опыте травли в школе

11 сентября 2026, 08:34

Барановская: жертвам травли важно знать, что они не одиноки и помощь придет

Юлия Барановская (Фото: Instagram* @baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская на премьере мюзикла «Плакса» в Московском театре мюзикла заявила в беседе с NEWS.ru, что тема школьной травли, которая поднимается в постановке, крайне важна.





Она поделилась, что в школьные годы подвергалась нападкам со стороны учителей, а не одноклассников.





«Очень важно в такие моменты не бояться рассказывать родителям. А родителям очень важно не делать вид, что все в порядке», — сказала звезда.