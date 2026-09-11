Юлия Барановская рассказала о собственном опыте травли в школе
Барановская: жертвам травли важно знать, что они не одиноки и помощь придет
Телеведущая Юлия Барановская на премьере мюзикла «Плакса» в Московском театре мюзикла заявила в беседе с NEWS.ru, что тема школьной травли, которая поднимается в постановке, крайне важна.
Она поделилась, что в школьные годы подвергалась нападкам со стороны учителей, а не одноклассников.
«Очень важно в такие моменты не бояться рассказывать родителям. А родителям очень важно не делать вид, что все в порядке», — сказала звезда.
Барановская подчеркнула, что проблема травли в школах требует особого внимания и серьезного подхода. Она отметила, что крайне важно вовремя вмешаться, чтобы избежать серьезных последствий.
По словам знаменитости, представление о том, что все подростки склонны к жестокости, ошибочно. Барановская считает, что травля часто становится следствием сложных отношений в семье. Она добавила, что игнорировать проявления этого недопустимо.