Ксения Бородина показала романтичные кадры с португальского острова «вечной весны»
Ксения Бородина показала романтичные кадры с мужем на португальском острове Мадейра
Свежие кадры из путешествия по Португалии появились в блоге Ксении Бородиной. Телеведущая опубликовала фотографии с острова Мадейра.
Звезда считает, что прямо сейчас находится в одном из самых красивых мест в мире. Она с радостью наслаждается отдыхом со своим супругом Николаем Сердюковым. Напомним, что вся поездка была его затеей и стала «невероятным сюрпризом» для Ксении.
Изначально пара прилетела в тёплую страну, чтобы посетить концерт певца The Weeknd, но заодно решила пройтись по чудесным уголкам природы. На некоторых снимках Бородина позирует на фоне живописных пейзажей, а на других — нежно обнимается и целуется с Сердюковым.
«Мадейра — остров вечной весны, где Атлантический океан обнимает крутые утёсы, а горные хребты прячут зелёные кареты облаков. Здесь каждый уголок как открытка: бескрайние террасы виноградников и лаванды, тёмные базальтовые скалы, омываемые бирюзовой водой, и древние лавровые леса — Лаурисильвы, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — поделилась в своём посте звезда.Ранее выяснилось, что Бородина продолжает расширять свои бизнес-горизонты и теперь делает ставку на бьюти-индустрию. Телеведущая вошла в состав учредителей сразу двух компаний, связанных с продажей косметики и парфюмерии. Подробности читайте в материале «Радио 1».