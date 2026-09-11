Ксения Бородина показала романтичные кадры с португальского острова «вечной весны»

11 сентября 2026, 07:09

Ксения Бородина показала романтичные кадры с мужем на португальском острове Мадейра

Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Свежие кадры из путешествия по Португалии появились в блоге Ксении Бородиной. Телеведущая опубликовала фотографии с острова Мадейра.





Звезда считает, что прямо сейчас находится в одном из самых красивых мест в мире. Она с радостью наслаждается отдыхом со своим супругом Николаем Сердюковым. Напомним, что вся поездка была его затеей и стала «невероятным сюрпризом» для Ксении.



Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia) Изначально пара прилетела в тёплую страну, чтобы посетить концерт певца The Weeknd, но заодно решила пройтись по чудесным уголкам природы. На некоторых снимках Бородина позирует на фоне живописных пейзажей, а на других — нежно обнимается и целуется с Сердюковым.



«Мадейра — остров вечной весны, где Атлантический океан обнимает крутые утёсы, а горные хребты прячут зелёные кареты облаков. Здесь каждый уголок как открытка: бескрайние террасы виноградников и лаванды, тёмные базальтовые скалы, омываемые бирюзовой водой, и древние лавровые леса — Лаурисильвы, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — поделилась в своём посте звезда.