Алексей Панин* назвал скотиной и мерзавцем Григория Лепса
Российский актер Алесей Панин* назвал скотиной и мерзавцев певца Григория Лепса. Об этом артист заявил на своей странице в Instagram**.
Свое заявление Панин сделал, комментируя инцидент на концерте Лепса. Тогда подросток выбежал на сцену для фотографии с певцом, но последний грубо оттолкнул его. Алексей назвал Григория скотиной и мерзавцем, но при этом поддержал такую реакцию на фаната от Лепса.
«Лепс, безусловно, скотина и мерзавец, но по другому поводу. Он талантливый певец и профессионал», — пишет Панин*.
Алексей* отметил, что отреагировал бы намного жестче в подобной ситуации.