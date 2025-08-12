Достижения.рф

Алексей Панин* назвал скотиной и мерзавцем Григория Лепса

Алексей Панин* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Российский актер Алесей Панин* назвал скотиной и мерзавцев певца Григория Лепса. Об этом артист заявил на своей странице в Instagram**.



Свое заявление Панин сделал, комментируя инцидент на концерте Лепса. Тогда подросток выбежал на сцену для фотографии с певцом, но последний грубо оттолкнул его. Алексей назвал Григория скотиной и мерзавцем, но при этом поддержал такую реакцию на фаната от Лепса.

«Лепс, безусловно, скотина и мерзавец, но по другому поводу. Он талантливый певец и профессионал», — пишет Панин*.

Алексей* отметил, что отреагировал бы намного жестче в подобной ситуации.

Instagram** принадлежит Meta**, запрещенной в РФ
