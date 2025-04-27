Алексей Панин оставил в России полумиллионные долги по просроченным платежам

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Российский актер Алексей Панин* оставил в РФ долги на сумму не менне 411 тысяч рублей. В основном это не оплаченные кредиты. Напомним, что артист заочно приговорен к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма.
«Общая сумма долгов Панина* до выезда из России составляет не менее 411 тыс. рублей, преимущественно они касаются непогашенных кредитов», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
В отношении Панина* открыты три исполнительных производства. Два из них по неоплаченным кредитам. Их действия были прекращены, так как согласно законодательству, если невозможно установить местонахождение или имеющиеся состояние должника, то тогда исполнительное производство завершается.
На данный момент актер проживает за границей. Он заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма. Причиной этого стали посты Панина* в его telegram-канале, где тот положительно высказывается об ударах ВСУ по Крымскому мосту.
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Иван Мусатов