«Уничтожила свое здоровье настолько, насколько могла»: Айза рассказала, как каждый день борется за жизнь

Айза (Фото: Telegram @aizalovesyou)
Блогер Айза ежедневно борется за жизнь на фоне проблем с здоровьем. Об этом призналась сама звезда, которой несколько лет диагностировали клиническую депрессию. Из-за нее Айза даже перестала читать новости, чтобы не тревожить свои нервы.
«Уничтожила свое ментальное здоровье настолько, насколько могла. Так что вот. Будем лечиться», — цитирует Айзу Starhit.
Уже свыше двух лет блогер не может справиться со своей проблемой. Несмотря на это, Айза пытается смотреть на мир с позитивом.
«Каждый раз, когда такое происходит, хочу бросить эту борьбу и начать пить лекарства… но зависеть от них мне еще страшнее… Любой конфликт, любая сильная эмоция, усталость откидывает меня глубоко назад в моей работе и борьбе с болезнью», — призналась звезда.
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При этом подписчики критикуют жалобы блогера и не верят в ее психологические проблемы. Среди аргументов приводят то, что у Айзы есть дети, дом и деньги. На первый взгляд этого должно быть достаточно для звезды, но и это не позволяет ей избавиться от депрессии.
«И думаете, мне нравится испытывать такой дискомфорт? Думаете, что я это выбрала и рада такому диагнозу? Я каждый гребаный день борюсь за свою жизнь… и делаю очень многое для этого. Но у меня было тяжелое испытание в детстве, которое, к сожалению, бесследно не прошло для моего здоровья», — отвечает Айза хейтерам.
Как объясняет блогер, финансы никак не влияют на ее здоровье. К тому же она объясняет, что столько зарабатывают как раз люди с сильными травмами, ведь с помощью этого они пытаются заглушить внутреннюю боль.
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Иван Мусатов