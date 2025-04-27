«Уничтожила свое здоровье настолько, насколько могла»: Айза рассказала, как каждый день борется за жизнь

Блогер Айза ежедневно борется за жизнь на фоне проблем с здоровьем. Об этом призналась сама звезда, которой несколько лет диагностировали клиническую депрессию. Из-за нее Айза даже перестала читать новости, чтобы не тревожить свои нервы.