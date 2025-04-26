Марка Эйдельштейна могли отчислить из театрального вуза за увлечение Голливудом

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что чуть не отчислил актера Марка Эйдельштейна из театрального вуза. Причиной тому стало увлечение молодого артиста Голливудом, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».
Эйдельштейн, по данным журналистов, учился на курсе Марины Брусникиной и Сергея Щедрина — известных педагогов Школы-студии. Когда увлеченность Голливудом, по мнению Золотовицкого, начала мешать обучению, то он всерьез задумался об отчислении звезды «Аноры» и даже поругался с ним.
Но, несмотря на трудности и взаимное недопонимание, Марку удалось завершить учебу. В Голливуде артист тоже преуспел, снявшись в картине, завоевавшей пять «Оскаров» в текущем году.
Ранее сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.
Читайте также:
«Позвонил её маме, выгонял детей из комнаты, пытался сделать всё»: солист «Челси» Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой
«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры
«Я всего достигла с отсутствием груди»: Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке
«Я с ним даже поссорился. Чуть не выгнал его из-за Голливуда», — откровенничал ректор Школы-студии МХАТ.
Но, несмотря на трудности и взаимное недопонимание, Марку удалось завершить учебу. В Голливуде артист тоже преуспел, снявшись в картине, завоевавшей пять «Оскаров» в текущем году.
Ранее сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.
Читайте также:
«Позвонил её маме, выгонял детей из комнаты, пытался сделать всё»: солист «Челси» Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой
«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры
«Я всего достигла с отсутствием груди»: Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке
Ольга Енгалычева