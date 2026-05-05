Алексей Потехин раскрыл, почему отказался от съёмок в фильме про «Руки вверх!»

05 мая 2026, 21:05

Алексей Потехин (Фото: Instagram* @potekhinalex)

Певец Алексей Потехин рассказал, почему отказался от участия в съёмках фильма о группе «Руки вверх!». В беседе с kp.ru артист объяснил свою позицию.





По словам Потехина, он получил приглашение сниматься в картине, но не захотел тратить время на подобные проекты после неудачного опыта. Певец признался, что даже не стал читать присланный сценарий.

«Объясняю, почему. До фильма у Сергея было какое-то мероприятие в Comedy Club. И в одном скетче должен был появиться я. Мне дали текст. Я зубрил три дня. И вот, наконец, съёмки. Я просидел там шесть часов. И в итоге всё свелось к тому, что я вышел и сказал: «Сергей, привет». И всё! Остальной текст не понадобился», — поделился он.