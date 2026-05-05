Стала известна причина ДТП с Ferrari рэпера Navai в центре Москвы

05 мая 2026, 20:53

Рэпер Navai впервые прокомментировал ДТП с Ferrari в центре Москвы

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) впервые высказался о ДТП с участием своего чёрного Ferrari в центре Москвы. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.





Артист опроверг информацию о превышении скорости перед столкновением и заявил, что автомобиль ехал не более 65 км/ч. Музыкант объяснил, что машину развернуло из-за гоночных колёс.

«Колёса плохие. Гоночные там какие-то на ней стоят», — сказал Navai.