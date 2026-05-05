Стала известна причина ДТП с Ferrari рэпера Navai в центре Москвы
Рэпер Navai впервые прокомментировал ДТП с Ferrari в центре Москвы
Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) впервые высказался о ДТП с участием своего чёрного Ferrari в центре Москвы. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.
Артист опроверг информацию о превышении скорости перед столкновением и заявил, что автомобиль ехал не более 65 км/ч. Музыкант объяснил, что машину развернуло из-за гоночных колёс.
«Колёса плохие. Гоночные там какие-то на ней стоят», — сказал Navai.После инцидента рэпер сохранял позитивный настрой и радовался тому, что никто не пострадал. Отмечается, что принадлежащий музыканту Ferrari без номеров якобы вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снёс светофор. Задние колёса спорткара оказались на тротуаре. Вместе с Navai в машине находился ещё один пассажир. На месте работают сотрудники ДПС.
В тот же день в Москве трагически погибла актриса Ксения Добромилова. Она снималась в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».