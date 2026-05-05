«Дорого и развязно»: Продюсер Рудченко назвал настоящую причину травли Лолиты

05 мая 2026, 20:25

Продюсер Рудченко: Лолита получает негативные отклики из-за развязного поведения

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что зрители подвергают хейту певицу Лолиту Милявскую из-за неоднозначного контента. Так он прокомментировал негативные отклики под видео, где исполнительница танцует с соской-леденцом.





В беседе с NEWS.ru Рудченко отметил, что публика в целом стала строже относиться к звёздам из-за их высоких гонораров.

«В частности, серьёзно повлияла «голая» вечеринка блогера Ивлеевой, но сработали и многие другие факторы. Не могу сказать, что Лолита на стопе. Просто к её развязному поведению теперь будут относиться с большей требовательностью. Это касается её как артиста и просто публичного человека», — пояснил продюсер.