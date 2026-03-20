Музыкант-иноагент прячется под лестницей от ракетных обстрелов в Израиле
Певец Андрей Макаревич* не успел покинуть Израиль и теперь вынужден прятаться от ракетных обстрелов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сейчас артист находится между Тель-Авивом и Хайфой — регионами, которые чаще всего подвергаются атакам иранских ракет и дронов. Почти все время он вместе с семьей проводит в бомбоубежище, а если не успевает до него добежать, прячется под лестницей в собственном доме.
По данным источника, музыкант также перенес на ноябрь запланированный на 3 марта концерт на Кипре. Также сорвались другие его поездки и выходы на светские мероприятия.
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, как выжил в зоне ракетных обстрелов в Дубае.
