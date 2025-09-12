Алексей Столяров испытал себя в соревновании с российскими мастерами кузнечного дела
Известный спортивный блогер Алексей Столяров, прославившийся любовью к новым вызовам, вновь попробовал себя в необычном амплуа. На этот раз он решил освоить технику обращения с холодным оружием и проверить свои силы в соревновании с настоящими профессионалами — кузнецами и спортсменами, для которых работа с клинками — часть жизни.
Хотя опыта в этом деле у Алексея практически не было (если не считать шутливое нарезание круассанов), со специально изготовленным для него мачете он довольно быстро справился. Столяров принял участие в съёмках нового проекта «Стальные испытания», где участники проходят полосу препятствий, демонстрируя навыки владения различными видами клинкового оружия.
Сразиться ему пришлось с мастерами высокого уровня, включая заслуженных кузнецов России. Несмотря на старания, обойти профессионалов Алексей не смог. Однако, как он позже заметил, в таких проектах главное — не победа, а возможность выйти из зоны комфорта и попробовать что-то принципиально новое.
Первым победителем шоу стал Александр Данилов — народный мастер Республики Саха и участник Гильдии оружейников. Ведущим проекта выступил боец ММА Магомед Исмаилов.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
