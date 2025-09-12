Алексей Столяров испытал себя в соревновании с российскими мастерами кузнечного дела

12 сентября 2025, 15:00

Блогер Алексей Столяров принял участие в испытаниях с клинковым оружием

Алексей Столяров (Фото: Instagram* / @stoliarovaleksey)

Известный спортивный блогер Алексей Столяров, прославившийся любовью к новым вызовам, вновь попробовал себя в необычном амплуа. На этот раз он решил освоить технику обращения с холодным оружием и проверить свои силы в соревновании с настоящими профессионалами — кузнецами и спортсменами, для которых работа с клинками — часть жизни.