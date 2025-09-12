Прохор Шаляпин рассказал, какие советы ему дают поклонницы старшего поколения

12 сентября 2025, 14:29

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин в беседе с «Татар-информ» рассказал, какие советы ему дают поклонницы старшего поколения.





По словам артиста, после концертов люди старшего возраста часто делятся с ним своими впечатлениями о выступлениях и личными пожеланиями.





«Люди в возрасте мне говорят, что у меня хорошие песни, что я молодец. Говорят, что мне нужно жениться в очередной раз и так далее», — поделился Шаляпин.