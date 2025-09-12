Прохор Шаляпин рассказал, какие советы ему дают поклонницы старшего поколения
Российский певец Прохор Шаляпин в беседе с «Татар-информ» рассказал, какие советы ему дают поклонницы старшего поколения.
По словам артиста, после концертов люди старшего возраста часто делятся с ним своими впечатлениями о выступлениях и личными пожеланиями.
«Люди в возрасте мне говорят, что у меня хорошие песни, что я молодец. Говорят, что мне нужно жениться в очередной раз и так далее», — поделился Шаляпин.
Шоумен с иронией отметил, что осознает необходимость перемен в жизни. Певец выразил надежду, что однажды у него появятся дети, так как это самое важное для него.