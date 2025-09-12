Ваня Дмитриенко высказался о границах в отношениях: что он считает недопустимым

12 сентября 2025, 14:17

Ваня Дмитриенко признался, что не потерпит от девушки поцелуев с друзьями

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Артист Ваня Дмитриенко поделился с подписчиками своими взглядами на то, что он считает абсолютно неприемлемым в отношениях. В личном блоге певец составил своеобразный «антирейтинг» поступков, которые, по его мнению, не должна допускать влюблённая девушка.





На вершине списка оказались поцелуи избранницы с другим парнем и, как выразился сам Дмитриенко, ночёвка с другом в одной кровати категорически неприемлема. На третьем месте — ежедневное общение девушки с каким-то другом, особенно если оно носит личный характер.





«Мы здесь расцениваем это как какого-то друга, не по работе, они переписываются каждый день. А он ей пишет: "Доброе утро", и она отворачивается от меня на другую сторону кровати, немножко, так сказать, прикрывает свой телефон и пишет ему ответ? Это проблема», — отметил он.