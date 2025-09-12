Ваня Дмитриенко высказался о границах в отношениях: что он считает недопустимым
Ваня Дмитриенко признался, что не потерпит от девушки поцелуев с друзьями
Артист Ваня Дмитриенко поделился с подписчиками своими взглядами на то, что он считает абсолютно неприемлемым в отношениях. В личном блоге певец составил своеобразный «антирейтинг» поступков, которые, по его мнению, не должна допускать влюблённая девушка.
На вершине списка оказались поцелуи избранницы с другим парнем и, как выразился сам Дмитриенко, ночёвка с другом в одной кровати категорически неприемлема. На третьем месте — ежедневное общение девушки с каким-то другом, особенно если оно носит личный характер.
«Мы здесь расцениваем это как какого-то друга, не по работе, они переписываются каждый день. А он ей пишет: "Доброе утро", и она отворачивается от меня на другую сторону кровати, немножко, так сказать, прикрывает свой телефон и пишет ему ответ? Это проблема», — отметил он.Среди других раздражающих моментов он также назвал совместные ужины «семьями» с другим мужчиной, тайные рукопожатия и неоднозначные ситуации — например, если девушка меняется одеждой со своим другом.
В то же время Ваня подчеркнул, что лояльно отнесётся к безобидным проявлениям дружбы: например, если девушка решит записать рилс с другом или поделится с ним своей геолокацией.
*принадлежит Meta, запрещённой в России