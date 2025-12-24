Полина Диброва рассказала о реакции детей на развод
Полина Диброва заявила, что детям нужно время, чтобы привыкнуть к разводу
Полина Диброва откровенно поделилась, как развод с телеведущим Дмитрием Дибровым отразился на их сыновьях.
В интервью Леди Mail она рассказала, что старалась заранее подготовить детей к изменениям в семье и вести с ними открытый и честный диалог.
По словам Дибровой, в первые моменты ситуация протекала спокойно, но напряжение усилилось, когда сведения о разводе стали активно обсуждаться в СМИ.
«То, что происходит между нами и в нашей жизни, ничего общего с тем, что пишут, не имеет. Поэтому у нас всё в порядке», — отметила Полина, добавив, что бороться с искажённой информацией бывает непросто.Бизнесвумен подчеркнула, что публикации не отражают реальное положение дел в их семье, а отношения между ней и Дмитрием остаются хорошими. В то же время детям требуется время, чтобы адаптироваться к новым семейным обстоятельствам.