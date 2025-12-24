Достижения.рф

Полина Диброва рассказала о реакции детей на развод

Полина Диброва заявила, что детям нужно время, чтобы привыкнуть к разводу
Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва откровенно поделилась, как развод с телеведущим Дмитрием Дибровым отразился на их сыновьях.



В интервью Леди Mail она рассказала, что старалась заранее подготовить детей к изменениям в семье и вести с ними открытый и честный диалог.

По словам Дибровой, в первые моменты ситуация протекала спокойно, но напряжение усилилось, когда сведения о разводе стали активно обсуждаться в СМИ.

«То, что происходит между нами и в нашей жизни, ничего общего с тем, что пишут, не имеет. Поэтому у нас всё в порядке», — отметила Полина, добавив, что бороться с искажённой информацией бывает непросто.
Бизнесвумен подчеркнула, что публикации не отражают реальное положение дел в их семье, а отношения между ней и Дмитрием остаются хорошими. В то же время детям требуется время, чтобы адаптироваться к новым семейным обстоятельствам.

