Полина Диброва рассказала о реакции детей на развод

24 декабря 2025, 21:26

Полина Диброва заявила, что детям нужно время, чтобы привыкнуть к разводу

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва откровенно поделилась, как развод с телеведущим Дмитрием Дибровым отразился на их сыновьях.





В интервью Леди Mail она рассказала, что старалась заранее подготовить детей к изменениям в семье и вести с ними открытый и честный диалог.



По словам Дибровой, в первые моменты ситуация протекала спокойно, но напряжение усилилось, когда сведения о разводе стали активно обсуждаться в СМИ.





«То, что происходит между нами и в нашей жизни, ничего общего с тем, что пишут, не имеет. Поэтому у нас всё в порядке», — отметила Полина, добавив, что бороться с искажённой информацией бывает непросто.