«Ходи голая по квартире!»: Киркоров обнял Ольгу Бузову и призвал её раздеться
Бузова намекнула на желание спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым
Певица Ольга Бузова и Филипп Киркоров пообщались за кулисами перед выступлением. Бузова надела облегающее блестящее платье, а Киркоров выбрал светлую рубашку с принтом и модные брюки. Артист назвал себя с 39-летней Ольгой «главной парой страны». Его слова приводит издание VOICE.
Певец поприветствовал коллегу комплиментом и объятьями. Бузова заметила, что они оба выглядят хорошо для позднего вечера. Киркоров с шуткой ответил, что он «ещё нет».
«Я тоже в домашнем», — парировала Ольга и указала на свой наряд.Затем Киркоров сделал Бузовой неожиданное предложение.
«Ходи голая по квартире! Знаешь, как в песне, хочу, чтоб ты ходила голая рядом», — заявил он.Но артистка в ответ предложила спеть дуэтом. Позже, когда Киркоров переоделся в малиновый костюм для выхода на сцену, они снова снялись вместе. Бузова подчеркнула, как хорошо они выглядят почти в 23:00. Киркоров назвал их «главной ведущей парой страны», а Ольга добавила, что их песенка «ещё не спета».