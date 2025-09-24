«Ходи голая по квартире!»: Киркоров обнял Ольгу Бузову и призвал её раздеться

24 сентября 2025, 11:16

Бузова намекнула на желание спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Певица Ольга Бузова и Филипп Киркоров пообщались за кулисами перед выступлением. Бузова надела облегающее блестящее платье, а Киркоров выбрал светлую рубашку с принтом и модные брюки. Артист назвал себя с 39-летней Ольгой «главной парой страны». ​Его слова приводит издание VOICE.





Певец поприветствовал коллегу комплиментом и объятьями. Бузова заметила, что они оба выглядят хорошо для позднего вечера. Киркоров с шуткой ответил, что он «ещё нет».

«Я тоже в домашнем», — парировала Ольга и указала на свой наряд.

«Ходи голая по квартире! Знаешь, как в песне, хочу, чтоб ты ходила голая рядом», — заявил он.