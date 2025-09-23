«Я не виновата»: Лолита Милявская встала на колени перед публикой
Лолита Милявская встала на колени перед зрителями на концерте в Нижнем Новгороде
Певица Лолита Милявская встала на колени перед зрителями во время концерта в Нижнем Новгороде и извинилась за высокие цены на билеты. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».
Артистка пояснила, что стремилась бы сделать билеты более доступными, если бы это зависело от неё.
«Я бы очень хотела, чтобы многое подешевело, включая перевозки, электричество — всё то, из чего складывается цена на билеты. Я бы очень хотела, чтобы они были дешёвыми. Простите меня, что они не совсем дешёвые», — обратилась Лолита к залу.Певица поблагодарила публику за тёплый приём и подарки — цветы, улыбки и аплодисменты. Коленопреклонённый жест стал знаком этой благодарности. Концерт Милявской прошёл 22 сентября в МТС Live Холле. Билеты на мероприятие стоили от 5 до 10 тысяч рублей.
Ранее стал известен многомиллионный гонорар Лолиты Милявской за сольный концерт.