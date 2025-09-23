«Я не виновата»: Лолита Милявская встала на колени перед публикой

23 сентября 2025, 20:12

Лолита Милявская встала на колени перед зрителями на концерте в Нижнем Новгороде

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская встала на колени перед зрителями во время концерта в Нижнем Новгороде и извинилась за высокие цены на билеты. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».





Артистка пояснила, что стремилась бы сделать билеты более доступными, если бы это зависело от неё.

«Я бы очень хотела, чтобы многое подешевело, включая перевозки, электричество — всё то, из чего складывается цена на билеты. Я бы очень хотела, чтобы они были дешёвыми. Простите меня, что они не совсем дешёвые», — обратилась Лолита к залу.