Ресторан Татьяны Булановой в Петербурге кинул сотрудников на полмиллиона рублей

30 сентября 2025, 12:50

Татьяна Буланова (фото: Telegram @bulanovacom)

Ресторан певицы Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» в Петербурге оказался в центре скандала. Бывшие сотрудники заявляют о невыплате зарплаты на общую сумму, которая может достигать полмиллиона рублей.