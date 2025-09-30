Ресторан Татьяны Булановой в Петербурге кинул сотрудников на полмиллиона рублей
Ресторан певицы Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» в Петербурге оказался в центре скандала. Бывшие сотрудники заявляют о невыплате зарплаты на общую сумму, которая может достигать полмиллиона рублей.
Как рассказали Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА экс-сотрудники, в середине января примерно половине команды не выплатили зарплату за новогодние праздники, при этом им предложили уйти «по собственному желанию» из-за нехватки финансов. Руководство обещало погасить долги постепенно, однако спустя полгода часть сотрудников так и не получила свои деньги.
В переписках с работниками представители ресторана ссылались на «сложный период», а затем и вовсе перестали выходить на связь. По словам бывших сотрудников, финансовое положение компании остаётся нестабильным, из-за чего в последние месяцы задерживались поставки продуктов.
На юридическое лицо «Гастрономика по-новому» заведено 50 исполнительных производств почти на один миллион рублей, а судебные иски по договорам подряда и поставкам составляют ещё 616 тысяч рублей.
Ресторан Татьяны Булановой открылся в центре Петербурга в 2023 году. Другой бизнес певицы – ООО «Лари» – в 2024 году потерял почти 16 миллионов рублей.
