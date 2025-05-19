Алексей Воробьев показал обручальное кольцо после новостей о свадьбе

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Алексей Воробьев опубликовал в соцсетях фрагмент телешоу, на котором видно его обручальное кольцо. В кадре украшение красуется на безымянном пальце.
Вместе с тем исполнитель хита «Она сумасшедшая» новости о женитьбе пока никак не комментировал. Информация о тайной свадьбе звезды появилась в середине текущего месяца.
Фото: Instagram*/mr.alexsparrow
По словам инсайдеров, мужчина расписан с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Поклонники отметили, что Алексей прячет правую руку. На всех снимках он будто бы специально скрывал пальцы.
Аида в свою очередь хранит интригу, держа в кармане правую руку. Журналисты «Страстей» обратились к представителю певицы, но комментария не получили.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/mr.alexsparrow
По словам инсайдеров, мужчина расписан с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Поклонники отметили, что Алексей прячет правую руку. На всех снимках он будто бы специально скрывал пальцы.
Аида в свою очередь хранит интригу, держа в кармане правую руку. Журналисты «Страстей» обратились к представителю певицы, но комментария не получили.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов