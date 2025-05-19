Алексей Воробьев показал обручальное кольцо после новостей о свадьбе

Актер Павел Деревянко сделал своей избраннице, предпринимательнице Зое Фуць, предложение руки и сердца на поле стадиона «Динамо». Это будет первый брак популярного артиста, несмотря на его многочисленные романы. Что известно о его возлюбленной расскажет «Радио 1».